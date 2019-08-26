تشكيل السد القطري لمواجهة النصر بدوري أبطال آسيا

أعلن السد القطري التشكيل الاساسي لمواجهة نظيره النصر السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، في تمام الـ7:45 من مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. من مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. و يدخل السد القطري اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: الدوسري

خط الدفاع: عبد الكريم حسن، طارق سلمان، ميجيل، يونج جونج

خط الوسط: سالم الهجري، فرنانديز، الإنصاري

خط الهجوم: أكرم عفيف، بغداد بونجاح، علي أسد



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