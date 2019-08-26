رسميًا.. المقاولون العرب يستعير شكري نجيب

حصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، علي الاستغناء الخاص باللاعب شكري نجيب لمدة موسم علي سبيل الاعارة بعدما توصل مسئولو الكرة لاتفاق مع الإسماعيلي للحصول علي خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة المقاولون المشرف العام علي الكرة، انضمام شكري، للمرة الثانية لصفوف الذئاب علي سبيل الاعارة لمدة عام بعدما تواجد من قبل لمدة 6 شهور.
ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غداالثلاثاء، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.
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