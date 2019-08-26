ماجي عشماوي تحقق ذهبية الرماية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت ماجي عشماوي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الرماية لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. تفوقت ماجي عشماوي على بطلة المغرب التي حققت الفضية وبطلة الجزائر التي حققت البرونزية.

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