حصلت بطلة مصر للكاراتيه منة شعبان على الميدالية الفضية في المنافسات المقامة حاليا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب. وواجهت منة شعبان في نهائي وزن فوق ٦٨ كجم، منافستها التونسية شاهيناز جامع على صالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. ونجحت لاعبة تونس في الفوز بنتيجة المباراة لصالحها في النهاية بنتيجة ٣-٢، لتكتفي لاعبة مصر بالفضية. بنتيجة المباراة لصالحها في النهاية بنتيجة ٣-٢، لتكتفي لاعبة مصر بالفضية. وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٤ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، وفريال أشرف وزن ٤٩ كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم، وياسمين حمدي في وزن ٥٥ كجم. الكوميتيه للرجال، بجانب ٤ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، وفريال أشرف وزن ٤٩ كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم، وياسمين حمدي في وزن ٥٥ كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة شعبان تفوز بفضية فوق ٦٨ في الكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.