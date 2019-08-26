حصل أبطال المنتخب المصري للكاراتيه على ميدالياتهم المتنوعة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وعزف النشيد الوطني المصري مرتين بفضل ياسمين حمدي صاحبة ذهبية ٥٥ كجم ومالك سلامة ذهبية وزن ٦٠ كجم. كجم. فيما حصلت رضوى سيد على فضية في وزن ٥٠ كجم وسارة سلامة في الكاتا وكذلك أحمد شوقي، وعلى إسماعيل برونزية. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تتويج ياسمين ومالك وسارة ورضوى وإسماعيل بميداليات الكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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