تعرف على تشكيل النصر لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة السد القطري، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وتأهل النصر، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي، في الوقت الذي تأهل فيه السد القطري، بعد تجاوز مواطنه الدحيل. أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي، في الوقت الذي تأهل فيه السد القطري، بعد تجاوز مواطنه الدحيل. وجاء تشكيل النصر أمام السد كالتالي : حراسة المرمى: براد جونز. Advertisements الدفاع: عوض خميس - عبدالله مادو - عمر هوساوي - سلطان الغنام. الوسط: عبدالرحمن الدوسري - عبدالله الخيبري - فهد الجميعة - جوليانو - نور الدين إمرابط. الهجوم: صالح آل عباس.

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