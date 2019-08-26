اونلاين | يلا شوت new مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة النصر بث مباشر kora live ماتش النصر جودة متعددة

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يرغب فريق النصر استكمال انتصاراته والفوز على السد القطري اليوم، حيث أنه له تاريخ حافل بالانتصارات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الفوز في ستة مباريات دون تلقي الهزيمة، وآخر نصر له كان في مباراته ضد فريق الوحدة الإماراتي، في عودة دور الـ16، وكانت نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، بعدما تفوق عليه أيضاً في مباراة الذهاب وتعادل معه هدف مقابل هدف.

وعلى الصعيد الآخر، يرغب فريق السد القطري تسجيل أول انتصاراته في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الفريق بقيادة المدرب الخاص به تشافي هيرنانديز التأهل إلى نصف النهائي في البطولة، للمنافسة على لقب بطل آسيا هذا الموسم الكروي، خاصةً بعد النتائج التي وصل إليها الفريق بعدما أصبح هو المسئول عن تدريبه، سواء في الدوري المحلي القطري، أو في هذه البطولة الأسيوية.

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القنوات الناقلة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا 2019

يُذكر أن القناة الناقلة مباراة النصر ضد السد القطري اليوم في ذهاب دوري أبطال آسيا في الدور ربع النهائي، هي قناة بي إن سبورت 1 إتش دي، وأيضاً قناة الكأس 3 إتش دي، وسيتم نقل مباراة من خلال برنامج استديو التحليلي، للتعليق على أحداث اللقاء في شوطيه الأول والثاني، وسينطلق اللقاء بصافرة الحكم فالنتين كوفالينكو، وسنقدم لكم متابعة نتيجة مباراة النصر والسد اليوم في دوري آسيا 2019.

ننقل إليكم موعد مباراة النصر والسد القطري اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فبعد مباراة النصر الأخيرة والتي كانت أمام نادي الوحدة الإماراتي وفاز بها النادي العالمي السعودي، تمكن من الصعود لهذا الدور ليلتقي مع نادي السد القطري، حيث ستقام المباراة في الذهاب علي ملعب ستاد الملك فهد الدولي، وقد حجز الجماهير كافة مقاعد الجماهير لتشجيع العالمي بعد فوزه الأخير في الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020، وستكون المباراة الليلة نارية في مواجهه عربية شرسة، لذلك ننقل إليكم القنوات الناقلة لمباراة النصر اليوم ضد السد القطري، كما سنتابع معكم نتيجة مباراة النصر ضد السد فور بدايتها