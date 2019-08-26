رياضة | دمنهور يتعاقد مع هدّاف مالية كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع هدّاف مالية كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادى دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله وبالتنسيق مع الجهازالفني للفريق الأول بقيادة أحمد ساري فى التعاقد مع أحمد العوضي مهاجم وهداف مالية كفر الزيات السابق وذلك في أطار تدعيم الفريق البحراوي صفوفه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية أستعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد

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ووقع اللاعب علي عقود أنضمام لمدة موسمين بحضور وكيله محمد الوكيل وأيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور و حكيم شحاتة نائب رئيس دمنهور ورؤوف الحوشي عضو لجنة الكرة وعصام عمار عضو مجلس أدارة دمنهور.

يذكر أن العوضي كان قريبا من الأنتقال لصفوف البنك الأهلي ولكن تدخل مسئولي دمنهور عن طريق وكيله محمد الوكيل الذي نجح في أقناع اللاعب بالأنضمام لدمنهور بالموسم الكروي الجديد