رياضة | عمال المنصورة يفوز على دكرنس ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمال المنصورة يفوز على دكرنس ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول بنادي عمال المنصورة، أحد أندية القسم الثالث، على حساب فريق دكرنس الرياضى الصاعد حديثاً للقسم الثاني، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب العمال.

الشوط الأول إنتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل وفى الشوط الثانى عزز عمال المنصورة تقدمه بهدف ثانى قبل أن يقلص دكرنس النتيجة بهدف متأخر ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن المباراة هى رابع وديات دكرنس تحت قيادة أيمن الجمل إستعدادا للموسم القادم بالقسم الثانى بعدما فاز الفريق بمباراتين وتعادل سلبيا فى واحدة.