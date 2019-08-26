رياضة | فريال أشرف تفوز بفضية ٤٩ كجم في الكاراتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريال أشرف تفوز بفضية ٤٩ كجم في الكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفت اللاعبة المصرية فريال أشرف بطلة الكاراتيه بالحصول على ميدالية فضية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وواجهت اللاعبة المصرية في نهائي وزن ٤٩ كجم، منافستها المغربية نسرين بوروك لتنجح لاعبة المغرب في الفوز بالذهبية بنتيجة ١-٠.

وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٤ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم، وياسمين حمدي في وزن ٥٥ كجم.