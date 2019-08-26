رياضة | معتز مدحت يحقق فضية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز مدحت يحقق فضية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الثاني والميدالية الفضية في دورةالألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. خسر معتز مدحت المباراة النهائية أمام بطل تونس. Advertisements حقق مهاب سامر لاعب منتخب مصر الميدالية البرونزية. يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

Advertisements