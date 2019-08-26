رياضة | برشلونة يحدد شرطه لانتقال نجمه إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطه لانتقال نجمه إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم نجم وسط برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "ESPN" أن نادي يوفنتوس يصر على التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب وسط برشلونة.

Advertisements

وذكرت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة يريد المال فقط مقابل التفريط في راكيتيتش دون إدخال لاعبين من يوفنتوس.

وكان راكيتيتش قريباً من الرحيل عن برشلونة خلال الفترة الماضية في ظل اهتمام أندية الدوري الإيطالي بضمه وبالتحديد إنتر ميلان.