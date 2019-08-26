رياضة | "صفقة الموسم" تصل الرياض خلال ساعات.. والصراع يشتعل بين النصر والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة الموسم" تصل الرياض خلال ساعات.. والصراع يشتعل بين النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب البرازيلي "ليوناردو دا سيلفا" عن وصوله إلى السعودية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما نشر اللاعب صورة له في مطار دبي ، وكتب معلقًا عليها قائلًا: "دائمًا جيد أن نعيد زيارة الأصدقاء في المملكة العربية السعودية".

وفتح بذلك "ليوناردو" باب التكنهات حول مستقبله وحول ناديه القادم، خاصة في ظل وجود إهتمامات بخدماته من قبل أندية النصر والهلال خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "Lance" البرازيلية، بأن اللاعب سوف يوقع على عقود إنضمامه لأحد الأندية السعودية خلال الساعات القادمة، دون أن تكشف عن هوية النادي الجديد للاعب.

يذكر بأن النجم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا كان قد فسخ عقده مع الوحدة الإماراتي، منذ أيام قليلة، دون أن يحدد وجهته المقبلة.