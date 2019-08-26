رياضة | مفاجأة.. "حمدلله" يقترب من قيادة هجوم النصر في مواجهة السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "حمدلله" يقترب من قيادة هجوم النصر في مواجهة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار الليلة نحو ملعب الملك فهد الدولي بالرياضي، حيث تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت القاهرة وذلك في ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي مفاجآة سارة لجماهير نادي النصر السعودي، حيث كشفت تقارير إعلامية، عن كون الدولي المغربي عبد الرزاق حمدلله قد يقود هجوم فريقه في مباراة الليلة، وذلك على الرغم من الأحاديث التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن غيابه عن مباراة الليلة بسبب تعرضه لإصابة في لقاء ضمك بالدوري السعودي.

Advertisements

يذكر بأن المدرب البرتغالي لنادي النصر روي فيتوريا، قد رفض الحديث عن إمكانية مشاركة حمدلله في مباراة الليلة أمام السد وترك الباب أمام التكهنات والتقارير الإعلامية والتي أصبحت ترجح مشاركة المهاجم المغربي في المباراة أمام بطل قطر.