رياضة | محاولة أخيرة.. ريال مدريد يرفع عرضه لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة.. ريال مدريد يرفع عرضه لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إحضار مواطنه بول بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو" وذلك رغم إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا وعدم الوصول لاتفاق مع مانستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد على ضم بوجبا الذي لا يمانع في الرحيل عن صفوف الشياطين إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته.

وأشار موقع "دون بالون" الإسباني، أن نادي ريال مدريد يعتقد أنه من خلال تحسين عرضهم، ورفعه من 160 إلى 180 مليون يورو بين الثابت والمتغير سوف توافق إدارة مانشستر يونايتد على رحيل بول بوجبا.

وأكد الموقع الاسباني أن قدوم بوجبا إلى ريال مدريد سيقلل فرص انضمام نيمار إلى "سانتياجو برنابيو" وهو الأمر الذي لا يعجب فلورنتينو بيريز ولكن لا يهم بالنسبة للفرنسي زيدان.