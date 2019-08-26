رياضة | محمد صلاح على رأس التشكيلة الأفضل في الجولة الثالثة بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على رأس التشكيلة الأفضل في الجولة الثالثة بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وضم التشكيل كلا من :- حراسة المرمى : دوبرافاكا "نيوكاسل" Advertisements خط الدفاع : إيمرسون "تشيلسي" - سويونكو "ليستر سيتي" - ماتيب وأرنولد "ليفربول" خط الوسط : ماديلسون "ليستر سيتي" - سيلفا "مانشستر سيتي" - أندرسون "وست هام" - محمد صلاح "ليفربول" خط الهجوم : سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي" - هيلير "وست هام".

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