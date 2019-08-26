الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | محمد صلاح على رأس التشكيلة الأفضل في الجولة الثالثة بالبريمير ليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على رأس التشكيلة الأفضل في الجولة الثالثة بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الممتاز "البريميرليج".

 

وضم التشكيل كلا من :-

 

حراسة المرمى : دوبرافاكا "نيوكاسل"

 

Advertisements

خط الدفاع : إيمرسون "" - سويونكو "ليستر سيتي" - ماتيب وأرنولد ""

 

خط الوسط : ماديلسون "ليستر سيتي" - سيلفا "مانشستر سيتي" - أندرسون "وست هام" - محمد صلاح "ليفربول"

 

خط الهجوم : سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي" - هيلير "وست هام".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا