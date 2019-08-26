رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف تفاصيل جلسات مدير تعاقدات الأهلي بألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف تفاصيل جلسات مدير تعاقدات الأهلي بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينفرد "الخليج 365 الرياضي" بنشر تفاصيل اليوم الأول لأمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، في ألمانيا لحسم صدلع ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي، أن سفر توفيق، سيكون لعقد جلستين مع وكلاء مدربين على طاولة مجلس الإدارة للمفاضلة بينهما.

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وأضاف المصدر، "توفيق سيعقد جلسة مع وكيل أعمال روجير شيمت، وجلسة أخرى مع وكيل لمدرب أخر ليس تابع للجنسية الألمانية؛ على أن يتم عرض كل تفاصيل الجلسة على لجنة التخطيط ومجلس الإدارة لحسم الأمر".

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد صباح اليوم بسفر مدير التعاقدات إلى ألمانيا، بتوجيهات من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض من أجل تعين مدير فني للفريق بالموسم الجديد.

وأصدر مجلس الإدارة بيان أمس الأحد، يؤكد خلاله على تقليص المفاضلة لثلاثة مديرين فنيين، يتم التفاوض بينهم لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تم إقالته عقب الخروج من منافسات كأس مصر.