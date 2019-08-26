رياضة | بعد مفاوضات الهلال.. دي سوزا يؤكد رحيله إلى السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مفاوضات الهلال.. دي سوزا يؤكد رحيله إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة الإماراتي السابق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

وكان البرازيلي ليوناردو قد فسخ عقده مع فريقه السابق الوحدة الإماراتي الأسبوع الماضي بالتراضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت من قبل إلى سعي إدارة نادي الهلال السعودي إلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من إعلان نادي الوحدة عن عدم تلقيه أي عروض في الفترة الأخيرة.

وشارك دي سوزا مع الوحدة في 20 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفًا، كما يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا، برصيد 9 أهداف.