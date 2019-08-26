رياضة | ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بديل مودريتش.. صفقة ثقيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بديل مودريتش.. صفقة ثقيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موقع "دون بالون" الإسباني، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع لاعب جديد ولكنه سيصل إلى "سانتياجو برنابيو" خلال الصيف المقبل.

وقال الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد تمكن بالتوازي مع مفاوضات نيمار جونيور وبول بوجبا، من التوصل إلى اتفاق مع أياكس من دوني فان دي بيك والذي سينضم في صيف 2020.

وأوضح الموقع الإسباني أن مدرب أياكس لن يسمح بخروجه هذا الصيف نظراً لأنه من العناصر الأساسية في الفريق ويحتاج إليه في مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة.

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كما أشار "دون بالون" إلى أن ريال مدريد يفضل استمرار دي بيك هذا الموسم مع أياكس على أن ينضم في الصيف المقبل وبذلك سيكون لوكا مودريتش بنسبة كبيرة خارج "سانتياجو برنابيو".

وتوقع الموقع الإسباني أن الصفقة سيتم إغلاقها بمقابل مادي يتراوح ما بين 50 إلى 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات وفقًا لأداء اللاعب الهولندي.

وينتظر أن يوقع فان دي بيك على عقد يمتد لمدة 6 مواسم قادمة وسيصدر الإعلان الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، أو قد يستغرق الأمر وقتًا أطول خاصةً أن إدارة ريال مدريد "لا تستعجل" الإعلان.