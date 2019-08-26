رياضة | كل ماتريد معرفته عن أسعار عضويات نادي الصيد وكيفية الاشتراك والأوراق المطلوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ماتريد معرفته عن أسعار عضويات نادي الصيد وكيفية الاشتراك والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُفضل الأباء والأمهات، الاشتراك لأبنائهم في الأندية الاجتماعية الراقية حفاظاً عليهم من أجل قضاء وقت ممتع داخل النادي في أمان واطمئنان خاصة في أوقات العطلات حيث يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة كاملة عن أسعار الاشتراكات في كافة الأندية الاجتماعية والرياضية تحتوي على معلومات هامة عند الإقدام على تفعيل العضوية في أحد الأندية.

ونستعرض في التقرير التالي "كل ماتريد معرفته عن أسعار عضويات نادي الصيد وكيفية الاشتراك والأوراق المطلوبة ":-

قيمة العضوية :-

فرع الدقي :-

تبلغ العضوية الجديدة بالمركز الرئيسى بالدقى 600 ألف جنيه نقداً وتشمل زوج وزوجة مؤهلات عليا و 3 أبناء أقل من سن 20 عاماً.

وفى حالة التقسيط يتم سداد مبلغ 700 ألف جنيهًا بواقع 400 ألف جنيهاً لحظة التعاقد و 300 ألف جنيهًا مقسطة على أربع سنوات بواقع 75 ألف جنيهًا كل عام .

عضوية فرع القطامية :-

تبلغ قيمة عضوية فرع القطامية 175 ألف جنيهًا نقدًا، وبالتقسيط 225 ألف جنيه يُسدد 125 ألف جنيهاً لحظة التعاقد و 100 ألف جنيهًا على أربع سنوات بواقع 25 ألف جنيهًا كل عام.

الأوراق المطلوبة للعضوية الجديدة وكيفية الاشتراك :-

- قسيمة الزواج المأذن الأصلي للاطلاع + صورة

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة للزوج والزوجة.

- المؤهل الدراسى للزوج والزوجة أصل للاطلاع + صورة.

Advertisements

- بطاقة الرقم القومى للزوج و الزوجة والابناء اصل للاطلاع + صورة

- شهادات ميلاد الأبناء أصل للاطلاع + صورة

- فى حالة وجود أبناء فى الجامعة يتم إحضار شهادة قيد حديثة من الجامعة.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة لكل فرد

- يتم إجراء مقابلة شخصية قبل قبول أي عضوية بالنادى ويتم التوجه للمقر الرئيسى لتحرير استمارة لطلب العضوية وفى حالة قبول العضوية يتم سداد مبلغ العضوية فى المقر الرئيسى بالدقى ويُسلم الكارنيه خلال أسبوع.

فروع النادى :-

المركز الرئيسى بالدقى

فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر

فرع النادى بالقطامية

فرع النادى بمدينة بورسعيد

استراحة النادى بمدينة مرسى علم

استراحة النادى بكوم أوشيم بالفيوم

برك الصيد الخاصة بالنادى بمحافظة الشرقية.