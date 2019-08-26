رياضة | ياسمين حمدي تحقق ذهبية ٥٥ كجم بكاراتيه الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين حمدي تحقق ذهبية ٥٥ كجم بكاراتيه الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت البطلة المصرية ياسمين حمدي بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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وواجهت ياسميم حمدي في نهائي الكاراتيه وزن ٥٥ كجم، منافستها المغربية خولة أوهماد على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط لتحقق بطلة مصر الفوز في النهاية بنتيجة ٨-٣.

وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٣ فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، بجانب ذهبية عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم.