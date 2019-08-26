رياضة | ريال مدريد يحدد موعد حسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد حسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لا يزال يواصل مفاوضاته لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي المقرب و الموثوق به "توماس جونزاليس مارتين" متحدثا لـ ( ABC): "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعمل بكل هدوء من أجل إنهاء صفقة نيمار خلال هذا الأسبوع نظرا لانتهاء سوق الانتقالات رسميا يوم 2 سبتمبر القادم".

ويواجه ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار.