رياضة | ريال مدريد يصدم جماهير ويؤجل أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم جماهير ويؤجل أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف بعض الصفقات التي ارتبطت بالإنتقال لنادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن صفقة الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي أصبحت جاهزة لتدعيم ريال مدريد بالموسم القادم، بينما التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد أصبح أمر مستحيل بالنسبة للملكي.

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وأكدت الإذاعة الاسبانية أنه لا يمكن استبعاد إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي ريال مدريد هذا الصيف.

ويتنافس ريال مدريد مع نظيره برشلونة للفوز بخدمات اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنهما يواجهان صعوبات كبيرة من إدارة باريس سان جيرمان لحسم الصفقة.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم بديل نيمار بمبلغ خرافي