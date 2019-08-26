الامارات | صدمة في باريس سان جيرمان بسبب مبابي وكافاني

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في باريس سان جيرمان بسبب مبابي وكافاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين، أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-0 على تولوز أمس".

وقال النادي الفرنسي في بيان اليوم الإثنين، إن "كافاني المهاجم القادم من أوروغواي الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي استبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية".

وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورج وأولمبيك ليون لكن ربما يعودا قبل مواجهة ريمس في 25 سبتمبر المقبل.