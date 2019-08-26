روما يعلن غياب بيروتي لمدة شهرين بسبب إصابة في الفخذ

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الإثنين 26 أغسطس 2019
بيروتي
أعلن نادي روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن "المهاجم دييغو بيروتي سيغيب ثمانية أسابيع بعد إصابته في الفخذ خلال التدريب". وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن مباراة قمة أمام لاتسيو الأحد، إضافة إلى مواجهات أمام ساسولو وبولونيا وإتالانتا وليتشي وكالياري. وغاب الدولي الأرجنتيني عن أول مباراة لروما في الدوري هذا الموسم في التعادل 3-3 على أرضه أمام ناديه السابق جنوى. وتسببت الاصابات في غياب بيروتي عن العديد من المباريات الموسم الماضي ولم يشارك سوى في 13 مباراة في الدوري.
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