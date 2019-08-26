شاهد.. ابن ميسي يثير الجدل في مدرجات برشلونة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
ليونيل ميسي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
التقط المصورين خلال مباراة برشلونة وبيتيس، أمس الأحد، صورة لماتيو ابن اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، وهو يأكل موزة.
وغاب ميسي عن مباراة مع ريال بيتيس بسبب إصابته لكنه كان حاضرا مع أطفال ثلاث: بنيامين سواريز؛ وتياغو، وماتيو ميسي، في المباراة.
وتابع الجميع المبارة باستثناء ماتيو الذي فضل مواصلة النظر إلى الأمام وتناول الموز، كما تبين في الصور.
وكانت نظرة ماتيو الصغير مليئة بالتركيز والجدية ما لفت انتباه العديد من المعجبين.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الكاميرات من التقاط لحظات جميلة أخرى.
وبالعادة الابن الثاني هو المشاغب وفقا لوالده، لديه الكثير من وقت الفراغ لذا فهو يشعر بالملل ويبدأ بالشغب.
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