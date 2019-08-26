تشكيل الاتحاد السكندري المصري أمام العربي الكويتي بالبطولة العربية

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري المصري عن تشكيل فريقه لمباراة العربي الكويتي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، والتي ستقام مساء اليوم الإثنين على ستاد سالم الصباح بالكويت.

وجاء تشكيلة طلعت يوسف التي ستخوض اللقاء على النحو التالي: في حراسة المرمى: (عماد السيد) Advertisements في خط الدفاع: (محمد أنور - محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم) في خط الوسط: (نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا - رزاق سيسيه) في خط الهجوم: (خالد قمر - أحمد رفعت) Advertisements

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