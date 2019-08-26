الرائدد يتعاقد رسمياً مع الكولومبي "ازيكيل بالوميكي"

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 أنهى نادي الرائد مساء الاحد التعاقد رسمياً مع اللاعب المدافع الكولومبي "ازيكيل بالوميكي"

وكان التوقيع في حضور نائب رئيس النادي الأستاذ علي السندي بمقر النادي ببريدة والحصول على خدمات اللاعب. Advertisements وخاض بالوميكي 14 مباراة رفقة نادي اسبانيولا الموسم الماضي، بواقع 1250 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد، ولم يصنع أي هدف. ويستعد الرائد لمواجهة الهلال السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. Advertisements

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