زيدان يكشف عن مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صرح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته، بعد فوز "الملكي" على سيلتا فيغو 3-1 في الجولة الأولى بالدوري الإسباني. وقال زيدان بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ووفق موقع أوليه عربية، اليوم السبت: "بيل سيبقى معنا، قدم مباراة كبيرة وأنا سعيد من أجله، جميع اللاعبين المتواجدين سيبقون معنا وهم سعداء بذلك". وتابع: "أنا سعيد ومرتاح للفوز في هذا الملعب، لا يستطيع الجميع الفوز هنا". وأضاف: "كانت لدينا مباراة جيدة، ليس من السهل اللعب ضد 11 لاعباً ولكننا نقلنا الكرة جيدًا، ودافعنا جيدًا، وعرفنا أنه بالكرة المنظمة يمكننا الفوز على أي فريق".
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