شكرا لقرائتكم المغربى عبد الكبير الوادى يتنازل لاتحاد طنجة عن مستحقاته من أجل عيون دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام المغربى عبد الكبير الوادى مهاجم اتحاد طنجة، بالتنازل عن باقى مستحقاته المالية لدى فريقه المغربى، من أجل خوض تجربة جديدة مع وادى دجلة، بداية من الموسم الكروى الجديد.

وكشف مصدر بوادى دجلة، أن اللاعب قام بالتنازل عن مستحقاته المالية لاتحاد طنجة، قبل الوصول إلى القاهرة أمس الأحد، تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف وادى دجلة بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يجتمع عبد الكبير مع مسئولو الفريق الدجلاوى للتوقيع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات مقابل 250 ألف دولار.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية