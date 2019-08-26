شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة الجونة وروجاسكا السلوفيني بسبب الأحوال الجوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء المباراة الودية بين الجونة وروجاسكا السلوفيني في إطار فعاليات معسكر الإعداد للموسم الجديد. وتعادل الجونة بهدفين لمثلهما في المباراة الودية السابقة أمام سيلي السلوفيني. ويقيم فريق الجونة معسكرا مغلقا بدولة سلوفينيا فى إطار استعداداته للدورى الممتاز المزمع انطلاقه اواخر سبتمبر المقبل ، بعدما نجح فى تدعيم صفوفه بعدد كبير من لاعبى الأهلى على رأسهم تجديد اعارة الثلاثى أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ريان بالإضافة للتعاقد مع الرباعى إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب وعمر رضوان .

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