المقاولون يتسلم استغناء شكرى نجيب من الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو نادى المقاولون العرب، الاستغناء الخاص بـ شكرى نجيب القادم من الإسمعيلى على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما توصل مسئولو الكرة بذئاب الجبل لاتفاق مع نظيره الدراويش بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس ادارة المقاولون المشرف العام على الكرة، انضمام شكرى، للمرة الثانية لصفوف الذئاب على سبيل الاعارة لمدة عام بعدما تواجد من قبل لمدة 6 شهور.
ويتدرب شكرى نجيب بالنادى بالجبل الأخضر حتى عودة الفريق من معسكر كرواتيا والذى يستكر لمدة 9 أيام تبدأ غدا الثلاثاء.
ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غد الثلاثاء، للدخول فى معسكر إعداد خارجى يتخلله ثلاث مباريات ودية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
يذكر أن مسئولى المقاولون العرب، حسموا 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.
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