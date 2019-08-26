شكرا لقرائتكم سموحة يعرض الأوغندى ديريك ديسامبى للبيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو سموحه عن نيتهم لبيع الأوغندى ديريك ديسامبى مهاجم الفريق لعدم الحاجة لمجهوداته فى الموسم المقبل حتى يتثنى للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن التعاقد مع مهاجم بديلا له .

يذكر أن ديسامبى لم يشارك مع سموحه إلا فى مباريات قليلة ولم ينل ثقة الجهاز الفنى الذى فضل عدم استمراره فى الفريق بالموسم المقبل خاصة وأن المدير الفنى يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة على المربع الذهبى .

كان فريق سموحه قد أبرم العديد من الصفقات السوبر على رأسهم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى الذى تمت إعارته للفريق السكندرى لمدة موسم .