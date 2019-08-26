شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية لكأس مصر.

ووفقا لمصدر بفريق الزمالك جاءت الجلسة متضمنة انتقادات من رئيس النادى بسبب الأداء فى مباراة ديكاداها الصومالى فى إياب الدور التمهيدى لدورى ابطال أفريقيا التى انتهت بفوز الابيض بسداسية وأكد مرتضى منصور للاعبين أن أنانية بعض اللاعبين أضاعت فوزا كبيرا على الزمالك فى المباراة وطالب اللاعبين بالتعاون والعمل الجماعى من احل مصلحة الفريق.

كما أوضح رئيس الزمالك أن الفترة المقبلة تحتاج تركيز فى ظل منافسة الفريق على الكأس ومنافسة الفريق على السوبر المصرى وطالب الفريق بالفوز على المقاصة فى المباراة المقبلة.