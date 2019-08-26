ياسمين حمدى تتوج بالذهبية فى الكاراتيه بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل حصلت البطلة المصرية ياسمين حمدي على ميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. وواجهت ياسمين حمدي في نهائي الكاراتيه وزن ٥٥ كجم، منافستها المغربية خولة أوهماد على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط لتحقق بطلة مصر الفوز في النهاية بنتيجة ٨-٣. Advertisements وتوج مالك سلامة بذهبية وزن ٦٠ كجم اما رضوى سيد فتوجت بالفضية وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق في وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، بجانب ذهبية عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم.

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