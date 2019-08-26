شكرا لقرائتكم الترسانة يتعاقد مع محمد أشرف مهاجم وادى دجلة السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة على التعاقد مع محمد أشرف مهاجم وادى دجلة السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الشواكيش بدورى القسم الثانى . ويسعى الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب إلى بناء فريق قوى للشواكيش قادر على المنافسة على الصعود للأضواء من جديد خاصة وأن المجموعة الثانية ستشهد صراعا قويا بين أكثر من نادى على رأسهم سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وكوكاكولا بالإضافة للثلاثى الهابط الداخلية وبتروجت والنجوم فى حالة تأكد هبوطهم للقسم الثانى .

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