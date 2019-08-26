شكرا لقرائتكم قائد الأهلى السابق: أزارو لازم يمشى.. اللى ميجبش أفريقيا رحيله واجب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثيرت التكهنات حول مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، سواء بالرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية أو البقاء فى صفوف الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات الشديدة، التى طالت اللاعب بسبب إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وعدم قدرته على تحمل الضغوط.

من جانبه، أكد شادى محمد قائد الأهلى الأسبق، أنه من شأن التعاقد مع اللاعبين الأجانب لإحداث الفارق والمنافسة على تحقيق الألقاب القارية وأهمها دورى أبطال أفريقيا، وبيس تحقيق لقب محلى فقط.

شدد على أن اللاعبين المحليين قادرين على صناعة الفارق وتحقيق البطولات المحلية، واللعب بأى 11 لاعبا محليا قادرين على تحقيق الدورى، ولكن التركيز على تحقيق البطولات الأفريقية وهى التى تستحوذ على أهمية مسئولى القلعة عند التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وليست طموحهم الألقاب المحلية فقط.

تابع، أحترم أزارو ولكن اللاعبين الأجانب من المفترض أن يصنعوا الفارق ويكونوا مصدر قوة للفريق، وإذا لم يتحقق ذلك وجب عليهم أن يرحلوا، موضحا أن اللاعبين الأجانب من قبل كانوا يصنعون الفارق للأهلى مثل فلافيو وجلبرتو وأحمد فيليكس.