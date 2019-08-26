شكرا لقرائتكم اف سى مصر يتعاقد مع ظهير أيسر سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى أف سى مصر مع محمود منصور مدافع سموحة السابق، لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد.

جاء تعاقد اف سى مصر مع منصور فى صفقة انتقال حر، بعد قرار الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حسام فى الاستغناء عن اللاعب.

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كان سموحة قد تعاقد مع محمود منصور فى بداية الموسم الماضى قادما من إنبى، إلا أن مستوى اللاعب لم يلق استحسان من المدير الفنى للفريق الذى فضل رحيله للتعاقد مع لاعب أخر فى نفس مركزه.

ويحاول مجلس إدارة أف سى مصر التعاقد مع لاعبين خبرة للاستفادة بخبراتهم فى الدورى خاصة وأن هذا يعد الموسم الأول للفريق بالدورى.

يذكر أن أف سى مصر تعاقد من قبل مع إسلام صالح مدافع وسط سموحة فى صفقة انتقال حر.