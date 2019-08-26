شكرا لقرائتكم سارة عاصم تحصد فضية دورة الألعاب الأفريقية فى الكاراتيه بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفت البطلة المصرية سارة عاصم بالميدالية الفضية فى منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب وخسرت البطلة المصرية بنتيجة بسيطة فى مباراة النهائى أمام منافستها المغربية سناء أجلمام بنتيجة لتحصد الميدالية الفضية. وتوج أحمد شوقى لاعب المتخب بالفضية ايضا بعد أن واجه لاعب الفراعنة نظيره المغربى محمد الهانى فى نهائى الكاتا للرجال وفاز لاعب المغرب فى النهائى بقرار من لجنة التحكيم، ليحصد الهانى الذهبية، وتذهب الفضية للاعب المنتخب المصرى. وسبق لبعثة مصر فى الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية فى الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلى إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال.

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