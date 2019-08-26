شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي الشاب: سأعود للأحمر من بوابة الدورى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى الفرماوى مدافع الأهلي الشاب السابق والمنتقل حديثا إلى نادى اتحاد بن قردان التونسى أن فضل خوض تجربة جديدة فى بلاد قرطاج من أجل تقديم نفسه مجدداً، لاسيما بعدما حرم من القيد فى قائمة الفريق الأحمر، لتكدس القائمة الحمراء بلاعبين مميزين.

قال الفرماوى فى تصريحات خاصة، إن الدورى التونسى بوابته للعودة إلى الأهلى مجددا واستكمال مشواره مع الفريق الأحمر، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لفرض نفسه على مسئولى النادى التونسى والمشاركة الأساسية.

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ونجح مسئولو بن قردان برئاسة وجيه الجريء فى التعاقد مع مصطفى الفرماوى مدافع شباب الأهلى والملقب براموس لمده 3 مواسم فى صفقه انتقال حر

كان الفرماوى قريبا من الانتقال لنادى وادى دجله بشكل رسمى بعد الاشادة الكبيره التى تلقاها من اليونانى تاكيس إلا أن وكيلى اللاعب وسيم التايب ومحمد حلمى نجحا فى تحويل وجهة المدافع الاهلاوى للدورى التونسى، الذى يشارك حاليا فى الكونفدرالية بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى التونسى بالموسم الماضى بقياده شكرى الخطوى والذى طلب التعاقد مع مدافع شباب الأهلى بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات والمباريات الكاملة الخاصة به بل وصفه بالصفقة المميزة فى الصحف التونسية.

جدير بالذكر أن الفرماوى لعب على سبيل الإعارة لنادى المقاصة تحت قياده ايهاب جلال فى الدورى العام.