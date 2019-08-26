أنطوان جريزمان يحتفل على طريقة نجم السلة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، بطريقة غريبة أمام فريق ريال بيتيس، أثارت استغراب الجماهير، حيث قام بحركة غير مألوفة، عقب تسجيله الهدف الثاني في اللقاء.
برشلونة بطل الدوري الإسباني، كان قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 رغم غياب نجميه البارزين ليونيل ميسي ولويس سواريز.
المباراة شهدت تألق الوافد الجديد جريزمان، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل للعملاق الكتالوني بعد أن كان متأخرا بهدف وحيد، ثم أضاف بعده الهدف الثاني.. وبعد الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، التقطت عدسات المصورين النجم الفرنسي وهو يحتفل بطريقة استعراضية غير معهودة.
اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، ظهر وهو يركض في اتجاه علم الزاوية، حيث وجد أحد العاملين في ملعب “كامب نو” بانتظاره لمده بمسحوق براق أحمر وأزرق (غليتر).. وبعد أن صب العامل المسحوق في يدي جريزمان، قام الأخير بإلقائه في الهواء، في محاكاة مشابهة لطريقة احتفال نجم كرة السلة، ليبرون جيمس.
اللاعب فسّر لوسائل الإعلام طريقة احتفاله الجديدة بالقول: أنا أتابع ليبرون جيمس في الدوري الأمريكي وأرى كيف يحتفل في مباريات كرة السلة، وقلت إنني لابد أن أقوم بهذا الاحتفال اليوم، وفق ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وفي يوليو الماضي، تحدث جريزمان عن جيمس قائلا: بالنسبة لي، هو الرقم 1، ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة.
يشار إلى أن جريزمان أصبح أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل ثنائية في أول ظهور رسمي له على معقل “كامب نو” في كتالونيا.
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