دييحو كوستا يعود للتدريبات الجماعية مع أتليتكو مدريد

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الإثنين 26 أغسطس 2019
دييجو كوستا
كتب
وكالات
تعافى مهاجم أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين، وانضم اليوم الإثنين للتدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة إيبار، الأحد المقبل، وهي المباراة التي من الممكن أن تشهد عودته للمشاركة من جديد. منذ طرد اللاعب خلال مواجهة برشلونة في 7 أبريل (نيسان) الماضي في الجولة 30 من بطولة "الليغا"، وعلى إثرها تم إيقافه لثماني مباريات، لم يشارك كوستا في أية مباراة رسمية مع الفريق. وشارك مهاجم "الروخيبلانكوس" في 7 مباريات ودية، 6 منهم هذا الصيف، وساهم خلالها في 5 أهداف، وفي مباراة يوفنتوس عانى كوستا من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، غاب على إثرها أيضاً عن مباراة ليغانيس بالجولة الثانية من "الليغا". وتدرب كوستا صباح اليوم مع بقية المجموعة على أرضية الملعب، وينتظر حالياً حصوله على الإذن الطبي بالمشاركة، واستعادة مركزه الأساسي.
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