جالاتا سراي يغري محمد النني بمبلغ مالي

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الإثنين 26 أغسطس 2019
محمد النني
كشف تقرير تركي، اليوم الإثنين أن نادي جالاتا سراي قام بعرض راتب إسبوعي مبلغ قدره 25 ألف جنيه إسترليني، على اللاعب المصري محمد النني لضمه في المريكاتو الحالي.
وتيعاً للصحيفة التركية "ميليت" فإن نادي جالاتا سراي عرض المبلغ على محمد النني، وهو ما لم يحفز اللاعب المصري للموافقة على العرض.
ويأخذ النني حالياً ملغ أكبر مع آرسنال يتراوح حوالي 50 ألف جنيه إسترليني وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية .
وكان المدير الفني الإسباني أوناي إيمري قد أكد في تصريحات سابقة، أن النني عليه الخروج من أرسنال خلال الفترة الحالية والبحث عن نادِ يتيح له فرصة المشاركة بصورة أكبر.
يذكر أن صاحب ال27 عام لم يظهر حتى الآن مع أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عن وجود عروض تركية وفرنسية للحصول على خدماته.
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