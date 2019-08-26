جريزمان يزين قائمة الأفضل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني

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الإثنين 26 أغسطس 2019

هيمن نادي برشلونة على التشكيلة الأفضل في الجولة الثانية في اطار منافسات الدوري الاسباني بعد فوزه الكبيرعلى ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين.



وتألق أنطوان جريزمان في المباراة التي جمعت برشلونة اما ريال بيتيس وتمكن من تسجل هدفين حاسمين كانا السبب وراء حصد النقاط الثلاث، وحصل على رجل الأسبوع وأفضل تقييم بين جميع اللاعبين.

ولم تشهد التشكيلة وجود أي لاعب من ريال مدريد في التشكيلة المثالية بعد التعادل مع بلد الوليد بهدف لمثله، بما في ذلك كريم بنزيما الذي قدم مردود طيب وأحرز هدفاً .

وجاءت التشكيلة الأفضل في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني كالتالي:

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في حراسة المرمى: جاسبر سيليسن (فالنسيا)

في خط الدفاع: كابا (أتلتيك بيلباو) .. سافيتش (أتلتيكو مدريد) .. خيمينيز (أتليكو مدريد) .. جوردي ألبا (برشلونة)

في خط الوسط: أوديجارد (ريال بيتيس) .. جوردان (إشبيلية) .. كارليس بيريز (برشلونة) .. دينيس سواريز (سيلتا فيجو)

في خط الهجوم: جريزمان (برشلونة) .. مورون (ريال بيتيس)