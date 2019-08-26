 القرار النهائي لـ برشلونة في حسم صفقة نيمار 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أوضح تقرير صحفي إسباني اليوم الإثنين أن برشلونة غير سعيد بما يحدث في اعادة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو اللصيفي الحالي.



وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صاحب 27 عاماً يرغب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث أكد للمقربين منه بأنه لن يلعب مجدداً في ملعب حديقة الأمراء.

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وكان المرشح الأقرب للتعاقد مع نيمار هو برشلونة خاصةً وأن اللاعب خياره الأول هو البرسا ويتمنى العودة من جديد للنادي الكتالوني.

ولكن بعد دخول ريال مدريد الإسباني في الصفقة، فإن الأمور أصبحت صعبة للغاية على برشلونة بشأن التعاقد مع نيمار هذا الصيف، خاصةً وأن العلاقة بين مسؤولي المرينجي وباريس سان جيرمان طيبة للغاية.

وانهت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تعتقد أن باريس سان جيرمان لا ينوي بيع لاعبه نيمار لهم لأسباب غير معلومة.