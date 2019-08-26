دي بروين يدافع عن زمليه السابق 

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الإثنين 26 أغسطس 2019
قام النجم كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالدفاع عن مواطنه فينسنت كومباني لاعب فريق اندرلخت ، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الدوري البلجيكي.
وكان كومباني قد انتقل الى اندرلخت كلاعب مع النادي، بالإضافة أنه سيكون مدربا للفريق البلجيكي هذا الموسم أيضاً.
وقال كيفين دي بروين في تصريحات صحفية : "لقد تحدثت معه مرات قليلة هو مستمتع جداً بعمله، والمباريات التي شاهدتها لهم أعتقد أنهم يلعبون بشكل جيد، ولكن بإعتقادي أن كومباني يملك وظيفة صعبة".
وأكمل: "أعتقد أن هناك الكثير من الناس تريده أن يفشل، لأنه عندما تريد القيام بهذه المهمة ' لاعب و مدرب بنفس الوقت ' بعض الناس لا تحب هذا الشيء، ولكني أعلم فينسينت جيداً، وأنه لن يلتفت لما يقوله الناس عنه".
وانهى : "لقد أصبح مدرب فقط منذ شهرين تقريباً، ماذا تتوقع منه ؟ هل تتوقع أن يفوز بكل المباريات ؟ كرة القدم ليست هكذا".
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