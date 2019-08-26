دي بروين يدافع عن زمليه السابق 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

قام النجم كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالدفاع عن مواطنه فينسنت كومباني لاعب فريق اندرلخت ، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الدوري البلجيكي.



وكان كومباني قد انتقل الى اندرلخت كلاعب مع النادي، بالإضافة أنه سيكون مدربا للفريق البلجيكي هذا الموسم أيضاً.

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وقال ‏كيفين دي بروين في تصريحات صحفية : "لقد تحدثت معه مرات قليلة هو مستمتع جداً بعمله، والمباريات التي شاهدتها لهم أعتقد أنهم يلعبون بشكل جيد، ولكن بإعتقادي أن كومباني يملك وظيفة صعبة".

وأكمل: "أعتقد أن هناك الكثير من الناس تريده أن يفشل، لأنه عندما تريد القيام بهذه المهمة ' لاعب و مدرب بنفس الوقت ' بعض الناس لا تحب هذا الشيء، ولكني أعلم فينسينت جيداً، وأنه لن يلتفت لما يقوله الناس عنه".

وانهى : "‏لقد أصبح مدرب فقط منذ شهرين تقريباً، ماذا تتوقع منه ؟ هل تتوقع أن يفوز بكل المباريات ؟ كرة القدم ليست هكذا".