باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نجميه عن الفريق للإصابة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
قام نادي باريس سان جيرمان بإصدار بيان رسمي أعلن من خلاله الفترة التي سيغيبها الثنائي الفرنسي كيليان مبابي و الاورجوياني ايدنسون كافاني بعد الإصابة التي لحقت لكل منهما.
وقد تعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة باريس في اطار منافسات الدوري الفرنسي أمام تولوز التي جمعتهما مساء أمس الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي وانتهت بفوز أبناء العاصمة برباعية دون رد، وخرج مبابي في الدقيقة 66، وسبقه كافاني في الدقيقة 16.
وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي الباريسي فقد تأكد إصابة كافاني في الفخذ الأيمن ما يستدعي غيابه لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، بينما سيحتاج مبابي للغياب لمدة قد تصل إلى شهر بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.
ويحتل باريس المرتبة الثالثة في جدول الدوري الفرنسي بعدما حصد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة، بينما يتصدر رين الترتيب برصيد 9 نقاط.
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