النصر السعودي يتوعد للسد القطر في المواجهة المرتقبة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
النصر السعودي
سيواجه نادي النصر السعودي، نظيره السد القطري، مساء اليوم الإثنين على استاد الملك فهد الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكانت لهم مواجهة من قبل للفريقان بدوري الأبطال نسخة عام 2011، وحقق السد الفوز في لقاء الذهاب بدور المجموعات في قطر بهدف دون رد، وتعادلا 1-1 في السعودية.
ويبحث النصر السعودي، عن أول فوز له على الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا على ملعبه بالرياض.
وواجه النصر، فريقين قطريين في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، وهما السد والدحيل، حيث تعادل مع السد وخسر من الدحيل.
ويتصدر المحترف البرازيلي جوليانو، قائمة هدافي النصر في دوري أبطال آسيا نسخة 2019 برصيد 7 أهداف.
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