هشتاج لقاء النصر بالسد القطري يتصدر الترند السعودي قبل المباراة بساعات

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

يأمل نادي النصر السعودي أن يتجاوز عقبة السد القطري عندما يستضيفه اليوم في الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.



ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهابا).

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إلى ذلك، سيكون السد الباحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد 1989 و2011، معززا بلقب "الكأس السوبر" القطرية التي أضافها الى لقب الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك على حساب غريمه الدحيل الذي كان قد أقصاه أيضا من الدور السابق للمسابقة القارية.

غير أن النصر يدخل مباراة اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض بتشكيلة تؤثر عليها الإصابات التي طالت عددا من لاعبيه لاسيما سلطان الغنام والهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله اللذين لم يكملا المباراة ضد ضمك في المرحلة الأولى من الدوري السعودي هذا الأسبوع.

وتصدر هاشتاج عن المباراة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتحت هاشتاج #النصر_السد_دوري_اسيا .. كتب المدونون السعوديون آلاف التغريدات حول المباراة، متمنين فوز "العالمي" فيها.