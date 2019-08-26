Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن اللاعب إدينسون كافاني سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في المقرب الأيمن، بينما كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.
وقد تم استبدال كافاني في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4-0 على تولوز يوم السبت.
وسيغيب مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، عن مباريات المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام ألبانيا في 7 أيلول وأندورا في 10 أيلول.
كما سيغيب كافاني عن مباريات أوروغواي الودية أمام كوستاريكا (7 أيلول) والولايات المتحدة الأميركية (11 أيلول).
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مدة غياب كافاني ومبابي مع باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.