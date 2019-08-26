تحديد مدة غياب كافاني ومبابي مع باريس سان جيرمان

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أكد نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن اللاعب إدينسون ​كافاني​ سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في المقرب الأيمن، بينما كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.



وقد تم استبدال كافاني في الدقيقة 14 من المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4-0 على ​تولوز​ يوم السبت.

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وسيغيب مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، عن مباريات المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا أمام ألبانيا في 7 أيلول وأندورا في 10 أيلول.

كما سيغيب كافاني عن مباريات أوروغواي الودية أمام كوستاريكا (7 أيلول) والولايات المتحدة الأميركية (11 أيلول).